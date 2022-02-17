"Не зможу поборотися за правду": українська лижниця оголосила про завершення кар'єри після виявленого в неї допінгу на ОІ-2022

"Не зможу поборотися за правду": українська лижниця оголосила про завершення кар'єри після виявленого в неї допінгу на ОІ-2022

В її організмі було виявлено одразу три заборонені препарати.

Українська лижниця Валентина Камінська ухвалила рішення завершити кар'єру.

Про це 34-річна спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, нещодавно Камінська здала позитивний допінг-тест на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. У допінг-пробі 34-річної Камінської було виявлено одразу три заборонені препарати: анаболічний стероїд і два стимулятори. Проба була здана безпосередньо під час Олімпіади в Пекіні - 10 лютого.

Так, сама новина про допінг стала для лижниці "справжньою катастрофою та майже кінцем світу". Українська спортсменка також повідомила, що не буде оскаржувати цю допінг-пробу.

"Любі друзі! Моя кар'єра в професійних лижних гонках раптово добігла кінця. Я з великим болем у серці пишу ці слова і досі не можу вкласти в голові, що це все і що так. Просто не вірю. Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх – справжня катастрофа і майже кінець світу для мене. Це був постріл впритул з ядерної зброї, який мене знищив і стер з лиця землі! Звучить банально, але я ніколи навмисно не приймала б такі речовини. Це не просто заборонено, а й безглуздо з боку кожного спортсмена.

На жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоб поборотися за правду. Тому мені залишається лише пережити це випробування і сподіватися, що мені не дадуть «вишки» за цей злочин, якого я не робила. Почуваюся як лиходій, який вчинив щось жахливе, але сам не зрозумів як.

Усім, хто зараз поряд зі мною на цьому тяжкому життєвому етапі я дуже вдячна! А в тих людей, яких торкнеться ця шалено неприємна історія, щиро перепрошую.

Бережіть здоров'я і будьте щасливі!", - написала Камінська.

На Зимових Іграх Камінська провела три старти, а її найкращий результат - 70-е місце.

Додамо, що Камінська - третя спортсменка, яку звинуватили у вживанні допінгу під час Олімпіади-2022, а також перша серед української збірної.

Раніше на допінгу "упіймалися" іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі, а також 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва, яка здала позитивну пробу ще в грудні. Останній CAS дозволив продовжити виступи на ОІ-2022, попри виявлений допінг. Однак якщо представниця ОКР виграє медаль, то церемонію нагородження скасують.