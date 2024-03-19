"Не зможуть зрадити батьківщину": російські боксери відмовилися відбиратися на Олімпіаду-2024

Боксери з держави-терористки не збираються їхати на Ігри до Парижа в нейтральному статусі.

Російські боксери відмовилися брати участь у відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор-2024.

Про це генсек Федерації боксу РФ Тетяна Кирієнко повідомила в коментарі російським пропагандистам.

За її словами, російські боксери "ніколи не поїдуть на змагання у нейтральному статусі, оскільки не зможуть зрадити свою батьківщину".

Зазначимо, що росіяни та білоруси виступають під своїми національними прапорами тільки на турнірах Міжнародної боксерської асоціації (IBA), яку очолює російський функціонер Умар Кремльов.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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