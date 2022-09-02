"Не знаємо, що в голові у Тайсона": Усик розповів про організацію бою за "абсолюта"

Українець Олександр Усик націлений на бій з британцем Тайсоном Ф'юрі, який визначить абсолютного чемпіона надважкої ваги. За його словами, менеджери та промоутери працюють над тим, щоб бій відбувся.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вкотре заявив, що не хоче битися ні з ким, крім Тайсона Ф'юрі. Водночас він не впевнений, що британський чемпіон WBC погодиться на поєдинок.

Про це Усик заявив на прессконференції з приводу перемоги у реванші над Ентоні Джошуа.

"Це буде не так, як усім хотілося б, хоча багато хто в боксерському світі хотів би цього бою за абсолютне чемпіонство. Ми не знаємо, що в голові у Тайсона. Всі знають, що це дуже шалений хлопець. Менеджери та промоутери працюють над тим, щоб бій відбувся", - сказав він.

Також українець додав, що у бою з кимось іншим він не зацікавлений.

"Я дуже хотів би, щоб наступного року цей поєдинок стався. Але якщо це не Тайсон Ф'юрі, то якось і немає інтересу більше ні з ким боксувати", - сказав він.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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