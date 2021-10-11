"Не знаю, чи вистачить мені сили духу продовжувати": Неймар планує попрощатися зі збірною після ЧС-2022

"Не знаю, чи вистачить мені сили духу продовжувати": Неймар планує попрощатися зі збірною після ЧС-2022

Зірковий бразилець сподівається здійснити дитячу мрію та виграти мундіаль.

Нападник "Парі Сен-Жермен" Неймар розмірковує над тим, що завершити кар'єру в збірній Бразилії після Чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це 29-річний бразилець розповів в інтерв'ю виданню Goal.

"Я думаю, що Чемпіонат світу-2022 в Катарі стане для мене останнім. Я так вважаю, бо не знаю, чи вистачить мені сили духу продовжувати грати на такому рівні надалі.

Я роблю все для того, щоб і далі продовжувати грати, все - заради перемог разом з моєю країною. Для того, щоб реалізувати одну з моїх найбільших мрій дитинства. Сподіваюся, що у мене вийде це зробити", - розкрив форвард своє бажання перемогти на майбутньому мундіалі.

У поточному сезоні Неймар забив один гол і віддав дві результативні передачі в семи матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Бразилія очолює свою групу в південноамериканськй кваліфікації на ЧС-2022. У ніч проти 11 жовтня команда Тіте зіграє проти Колумбії. Влітку Бразилія з Неймаром програла Аргентині в фіналі Кубка Америки.

в фіналі Кубка Америки. Мундіаль в Катарі відбудеться від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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