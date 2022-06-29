"Не знаю, кого вони підтримують": Ястремська обурилася реакцією колег на санкції проти тенісистів країн-агресорок

Українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала відсторонення росіян і білорусів від Wimbledon-2022 через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

22-річна уродженка Одеси засмучена, що багато її колег більше переймаються усуненням представників країн-агресорок від змагань, ніж війною в Україні.

"Я думаю, що Вімблдон ухвалив правильне рішення. Це справедливо. Забирати очки у всіх тенісистів - це не є справедливо. І якщо чесно, я не розумію, чому всіх гравців це влаштовує. Декілька гравців сказали щось, що це неправильно. Не знаю, чому багато і слова не скажуть, чому вони не кажуть, що це несправедливо навіть особисто стосовно них самих.

Порівнюючи з тим, що відбувається в Україні, більше гравців говорять про усунення росіян і білорусів, а не про Україну. Тож дуже складно сказати, кого ці гравці підтримують, вони підтримують спортсменів із Росії та Білорусі, або вони підтримують Україну. Я не знаю. Я думаю, якщо в інших видах спорту їх усунули від змагань, я думаю, що в тенісі повинне бути те саме", - сказала Ястремська в інтерв'ю btu.org.ua.

Також Даяна зізналася, що сумує за своєю домівкою та родиною, адже від початку повномасштабного російського вторгнення не була в Україні.



"Моя мама зараз із моєю сестрою на півдні Франції. Там моя сестра тренується. Мама виїхала з України перед Ролан Гаррос. Тато був весь час в Україні і він виїхав лише на 12 днів, він приїхав до мене на Вімблдон, незабаром йому вже треба їхати назад.

Дуже важко не приїжджати додому так довго. Це вперше для мене, коли я майже 5 місяців далеко від мого міста, коли я не була вдома, не була в Україні. І хоч ти адаптуєшся, все одно хочеться повернутися, бо там мій дім. Хочеться побачити бабусь та дідусів. Хочеться хоч трохи побути вдома. Ти звикаєш, але все одно тяжко", - розповіла Ястремська.

Зазначимо, що Даяна єдиною з українок не змогла подолати перше коло основної сітки Wimbledon-2022. У стартовому матчі Ястремська програла Ані Богдан з Румунії - 2:6, 2:6. Водночас Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк продовжують боротьбу на турнірі.

Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Турнір розпочався 27 червня і триватиме до 10 липня.

Цьогоріч за виступи на Вімблдоні не нараховуватимуть рейтингових очок. Таке рішення ухвалили міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF, ставши на захист відсторонених тенісистів країн-агресорок.

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