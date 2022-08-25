"Не знаю, на якій планеті він був": промоутер Ф'юрі розповів, чому Джошуа викинув пояси Усика після реваншу

Зазначимо, що після оголошення суддівського рішення в Ентоні здали нерви, і він викинув з рингу пояси WBA і The Ring.

Воррен вважає, що причиною такої поведінки Ей Джея стали слова його тренерів. Кут британця під час бою розповідав йому, що той перемагає за очками.

"Я не знаю, на якій планеті він був. Його кут часом казав йому, що він виграє бій, і я не знаю, який бій вони дивилися.

Даючи йому хибне почуття безпеки, вони зробили йому ведмежу послугу. Можливо, тому в кінці бою, коли він почув, що це буде роздільне рішення, він подумав, що отримає чемпіонські пояси. Я думаю, це справжня причина, через яку він кинув пояси", - сказав Воррен в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Цікаво, що промоутер самого Джошуа Едді Хірн дотримується іншої думки щодо витівки боксера.

"Він довгий час утримував ці пояси, а керівні органи брали з нього багато грошей і наклали на нього багато зобов'язань. І я думаю, що він втратив більшу частину віри в систему. Він почав більше не цікавитися боротьбою за пояс. Я думаю, він просто хоче боротися в своє задоволення та кинути виклик самому собі. Звичайно, він хотів бути абсолютним чемпіоном, але багато в чому це було розчаруванням. Він пішов з рингу, бо знав, що може зробити якусь дурість. Але він змусив себе повернутися на ринг. Але це були лише чисті емоції", - заявив Хірн в інтерв'ю iFL TV.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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