"Не знаю, що буде далі": батьки відомого українського футболіста лишаються в окупованому Херсоні

"Не знаю, що буде далі": батьки відомого українського футболіста лишаються в окупованому Херсоні

Півзахисник "Аталанти" Віктор Коваленко розповів, як мешкають його батьки під окупацією у Херсоні.

Ситуація у місті лишається вкрай тяжкою - люди не мають грошей, а ціни продовжують зростати.

Про це Коваленко розповів у програмі Вацко on air.

"Були думки, що треба їхати до України та вступати до армії. Потім згадуєш, що ти ніколи не тримав у руках зброю. Думки такі завжди плаваючі. Ти не знаєш, як правильно тобі зробити.

Як живуть батьки у Херсоні під окупацією? Тяжко. Окупація, грошей немає, хтось не працює, а все одно ціни зростають. Кожній людині тяжко. Не знаю, що буде далі. Херсон – це Україна, 100%. Були повні вулиці людей, коли все почалося. І під танки лізли. Херсон – молодці", – сказав Коваленко.

Нагадаємо, що паверліфтери Ігор Бондарчук і Сергій Карнаухов поклали життя, захижаючи Україну від російських загарбників.

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