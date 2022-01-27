"Не знаю, в якому стані виходитиму на ринг": українець Дерев'янченко пояснив відмову змінити вагову категорію

"Не знаю, в якому стані виходитиму на ринг": українець Дерев'янченко пояснив відмову змінити вагову категорію

Боксеру пропонували спуститися до першої середньої ваги.

Колишній претендент на титул чемпіона світу у середній вазі Сергій Дерев'яненко отримував пропозиції змінити вагову категорію після бою з Карлосом Адамесом.

Про це українець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Студія боксу Віктора Ялимова".

"Це правда. Мені запропонували змінити вагову категорію, спуститися вниз. Я відмовився, тому що не знаю, в якому стані виходитиму на ринг. Це ж складний процес.

Наразі моя вага становить 78-79 кілограмів. Я його постійно тримаю – бігаю, займаюся. Перед боєм із Чарло була зайва вага. Я був не в дуже гарній формі Скажу так: 78 кілограмів – робоча вага. В принципі, я так і на бій виходжу", - розповів боксер.

У ніч з 5 на 6 грудня українець поступився Адамесу у Лос-Анджелесі. Домініканець виграв рішенням більшості суддів: 95:95, 96:94, 97:93.

Адамесу у Лос-Анджелесі. Домініканець виграв рішенням більшості суддів: 95:95, 96:94, 97:93. За бій з домініканцем Дерев'янченко отримав 200 тисяч доларів.

В активі 34-річного українця 13 перемог (10 нокаутом) та чотири поразки на професійному рингу.

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