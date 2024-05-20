"Не знаю, як Ф'юрі вижив": промоутер Джошуа високо оцінив перемогу Усика у бою за "абсолюта"

Едді Гірн вважає, що рефері не повинен був зупиняти поєдинок та відраховувати британцю нокдаун у дев'ятому раунді.

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Британський промоутер визнав, що українець переміг цілком заслужено. Також він заявив, що рефері в ринзі не повинен був у дев'ятому раунді зупиняти поєдинок та відраховувати нокдаун "Циганському королю".

"Я думаю, що Усик виграв бій. Я думаю, що це було близько. Я насилу давав Усику будь-який з перших шести раундів. Я думав, що Ф'юрі все контролює і має фантастичний вигляд у сьомому, восьмому. Дев'ятий, очевидно, був дуже сильним, як Ф'юрі вижив, я не знаю. У бою за абсолютне чемпіонство, коли боксер не торкається канвасу, я не думаю, що бій потрібно зупиняти, але Ф'юрі був абсолютно без сил.

Усик показав стільки мужності, щоб повернутися. Я думаю, коли ви озираєтеся на це назад, ви віддаєте Усику 115-113. У когось була більша різниця, але я не впевнений, що хтось мав такий результат для Ф'юрі. Я думаю, що правильний чоловік переміг.

Говорять про відхід Усика? Я так не думаю. Думаю, він оцінить свої шанси у реванші. Я вважаю, що Ф'юрі потрібно боксувати на передній нозі. Мені здалося, що Усик іноді мав трохи втомлений вигляд. Але Усик теж геніальний.

Джошуа думав, що Усик переміг. Він сказав, що Усик легко виграв. Мені здалося, що це було зовсім близько. Знову ж таки, оцінка суб'єктивна. Я вважаю, що Ф'юрі боксував фантастично добре у перших шести раундах. Я думав, що він на шляху до дострокової перемоги або рішенням, але Усик неймовірний", – сказав Гірн в інтерв'ю iFL TV.

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Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Раніше повідомлялося, що в контракті на бій між Усиком та Ф'юрі було передбачено опцію реваншу. Другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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