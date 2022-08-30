"Не забуваю Україну": легіонер "Шахтаря" розповів про щемний вчинок для українських сімей перед від'їздом

Бразильський футболіст Марлон пригадав перші дні війни, а також розповів про свою допомогу українцям і бажання повернутися до України.

Захисник донецького "Шахтаря" Марлон, який зараз перебуває в оренді в італійській "Монці", поділився спогадами про перші дні війни в Україні.

"Коли ропочалася війна діти були зі мною. Найстаршому чотири роки. Коли російські танки увійшли до країни, він, як завжди, грав і сміявся. Він бігав і малював, нічого не помічаючи. Для нас із дружиною він був відрадою, він допомагав нам не зневірятися.

Скільки часу я провів в Україні після початку конфлікту? Чотири дні, а потім ми, іноземці із "Шахтаря", змогли виїхати з готелю, де мешкали у Києві. Ми кинули свої машини біля вокзалу з ключами на шинах, щоб сім'ї могли їх забрати. Фактично ми їх віддали", - розповів Марлон в інтерв'ю La Repubblica.

Легіонер додав, що підтримує зв'язок з гравцями "Шахтаря".

"На їхні запити я роблю пожертвування на підтримку України. Вони також створили фонд для виплати зарплат співробітникам клубу від складських робітників до секретарів, до якого я роблю внески", - сказав він.

Марлон сподівається у майбутньому повернутися до України.

"Вболівальники розкритикували той факт, що багато іноземних футболістів залишили країну? Я їх розумію, але я зробив свій вибір. Я спав три години на добу, боявся за свою сім'ю. Я думаю, що це по-людськи. І я не забуваю Україну. Колись я повернусь, але я не знаю, як мене сприймуть у суспільстві, у народі, серед моїх колишніх партнерів", - заявив футболіст.

Нагадаємо, що футболіст донецького "Шахтаря" Віктор Корнієнко пропустить щонайменше шість місяців через отриману травму у дебютному матчі нового сезону.

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