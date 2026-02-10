"Не зраджу цих атлетів": Гераскевич дав пресконференцію на ОІ-2026 після заборони "шолома пам'яті"

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич дав пресконференцію на зимовій Олімпіаді-2026 після заборони від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) виступати у шоломі з фото вбитих російськими окупантами українських спортсменів.

"Ви вже чули про ситуацію в Україні й про, скажімо так, втому від війни. Треба розуміти, що у світових медіа ця тема з часом відходить на другий план. Люди в Україні інколи відчувають, що про них забувають. Тому важливо нагадувати світові про те, що відбувається в Україні зараз.

Що стосується оновлень, то, думаю, ви знаєте навіть краще за мене: сьогодні відбулася пресконференція МОК. І я можу сказати, що не погоджуюся з цим рішенням, адже щиро вважаю, що ми не порушили жодних правил. Правило 50, яке стосується політичної пропаганди, дискримінації чи расової пропаганди, точно не має жодного стосунку до цього шолома.

Як ви бачите, усі ці спортсмени були вбиті, але їхній голос настільки гучний, що його справді чути", – сказав Гераскевич.

Також Владислав заявив, що не вважає вшанування пам'яті вбитих росіянами українських спортсменів порушенням олімпійського регламенту і наголосив, що продовжить використовувати шолом, попри заборону МОК.

"На цьому шоломі 24 людини, але загалом загинули внаслідок російської агресії понад 500 українських спортсменів. Вони не можуть змагатися на цих Олімпійських іграх. І я справді вірю, що якби не їхня самопожертва, війна могла б бути і в Європі.

Я справді вірю, що ми тут і ми можемо насолодитися цими змаганнями саме завдяки їхній самопожертві. Я вважаю, що вони заслужили бути тут сьогодні зі мною. Я не зраджу цих атлетів. Мій план такий, щоб виступити в цьому шоломі на усіх тренуваннях, а також у змагальний день", – зазначив Гераскевич в ефірі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич на першому тренуванні Олімпіади-2026 виступив у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Пізніше Владислав повідомив, що МОК заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Він також заявив, що збирається оскаржити рішення МОК і боротиметься за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

На заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному "шоломі пам'яті".

У відповідь МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" дозволив Гераскевичу носити чорну пов’язку або стрічку.

Крім того, МОК пояснив, чому заборонив Гераскевичу змагатися в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів.

Проте 10 лютого Гераскевич, попри заборону від МОК, вийшов у "шоломі пам'яті" на друге тренування на Олімпійських іграх-2026.

Раніше президент НОК України Вадим Гутцайт припустив, що Гераскевича можуть дискваліфікувати, якщо він проігнорує заборону й все одно змагатиметься в цьому шоломі.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.