Не зраджують традицій: фанати збірної Японії прибрали стадіон після матчу ЧС-2026

Японські уболівальники прибрали стадіон після матчу ЧС-2026 / © Associated Press

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Фанати збірної Японії прибрали сміття на арені "AT&T Stadium" в Арлінгтоні після матчу першого туру групи F чемпіонату світу-2026 з футболу проти Нідерландів.

Поєдинок завершився внічию — 2:2. "Ораньє" двічі вели в рахунку, але не втримали перемогу — японці забили гол на останніх хвилинах зустрічі та змогли уникнути поразки.

Після фінального свистка, коли більшість уболівальників поспішала залишити стадіон, японські фанати дістали сміттєві пакети та взялися прибирати трибуни.

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Вони почали збирати упаковки від їжі, напоїв та інше сміття на арені, приводячи її до ідеально чистого стану.

Японські уболівальники прибрали стадіон після матчу ЧС-2026 / © Associated Press

Японські уболівальники прибрали стадіон після матчу ЧС-2026 / © Associated Press

Японські уболівальники прибрали стадіон після матчу ЧС-2026 / © Associated Press

Японські уболівальники прибрали стадіон після матчу ЧС-2026 / © Associated Press

Японські уболівальники прибрали стадіон після матчу ЧС-2026 / © Associated Press

Японські уболівальники прибрали стадіон після матчу ЧС-2026 / © Associated Press

Цікаво, що така традиція існує в японських уболівальників уже багато років. Вперше їх помітили за прибиранням стадіону ще на ЧС-1998 у Франції. Відтоді подібну картину можна побачити практично на кожному великому міжнародному турнірі.

"Це культура. Але, знаєте, це про повагу та вдячність за все — до гравців, до вболівальників, до стадіону. Для нас велика честь бути тут, тому ми не хочемо залишати за собою безлад", — розповіла одна з японських фанаток.

Гравці збірної Японії також не відстають від своїх уболівальників. Після матчу проти Нідерландів вони залишили після себе бездоганно чисту роздягальню.

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В іншому матчі стартового туру групи F збірна Швеції розгромила команду Тунісу з рахунком 5:1.

У другому турі Нідерланди 20 червня зіграють проти Швеції, а Японія 21 червня позмагається з Тунісом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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