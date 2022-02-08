Не зрозуміла англійської: російська фігуристка вилаялася в прямому ефірі на Олімпіаді-2022 (відео)

Не зрозуміла англійської: російська фігуристка вилаялася в прямому ефірі на Олімпіаді-2022 (відео)

Анастасія Мішина потрапила в незручну ситуацію на Іграх у Пекіні.

Російська фігуристка Анастасія Мішина сконфузилася під час інтерв'ю телеканалу ВВС після перемоги в командному турнірі на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Чемпіонку світу в парному катанні англійською мовою запитали про її самопочуття після падіння з підтримки в довільній програмі. Однак Анастасія не зрозуміла слова журналістки та нецензурно відреагувала.

"Я ні х**а не зрозуміла", - сказала Мішина, після чого вся російська команда засміялася.

Після того, як інші члени команди ОКР переклали їй запитання, Мішина все ж відповіла.

"Це були останні п'ять секунд програми, тому все нормально", - сказала Анастасія англійською мовою.

team roc interview with bbc pic.twitter.com/dQ4vX1aSpC — miriam ♡ (@twistandtwizzle) February 8, 2022

Зазначимо, що, як і на літній Олімпіаді-2020 в Токіо, Російська Федерація відсторонена від зимових Ігор у Пекіні через допінг-скандал. Тому російські спортсмени виступають на змаганнях під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ОКР) - ROC, яку розшифровувати заборонено.

Прапор РФ на всіх церемоніях замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів. А замість національного гімну звучить вступ до концерту № 1 Петра Чайковського.

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