Не зустрінеться з тріумфаторкою Wimbledon-2022: Цуренко знялася з турніру WTA у Порторожі

Українська тенісистка Леся Цуренко не вийде на чвертьфінальний матч проти казахстанки Олени Рибакіної на турнірі WTA у Порторожі.
Українка Леся Цуренко знялася з турніру WTA 250 у словенському Порторожі. У чвертьфіналі змагань вона мала зіграти з Оленою Рибакіною, посіяною під третім номером, але не змогла вийти на матч.
Про це повідомляє WTA.
Що стало причиною такого рішення тенісистки - невідомо. Казахська тенісистка без бою вийшла до півфіналу.
У червні Цуренко грала проти казахстанки на трав’яному турнірі WTA 500 в Істборні, де виграла у неї у матчі другого кола. Через два тижні Рибакіна стала чемпіонкою Wimbledon-2022.
Цуренко заявлена у кваліфікацію турніру WTA 250 у Таллінні (Естонія), який стартує 26 вересня.
Нагадаємо, що у другому колі змагань перемогла росіянку Катерину Александрову.
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