Неабияк розізлився: тренер "Аталанти" накричав на арбітра, який скасував гол Малиновського

Гасперіні отримав червону за те, що назвав суддю божевільним.
В рамках 26-го туру італійської Серії А "Аталанта" на виїзді програла "Фіорентині" - 1:0.
На 61-й хвилині зустрічі гол забив 28-річний український хавбек "бергамасків" Руслан Малиновський, але його скасували через офсайд у Хатебура. Арбітр не взяв до уваги той факт, що Хатебур не був активним учасником епізоду.
Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні розлютився, коли дізнався причину, з якої був скасований гол.
За інформацією DAZN, він крикнув арбітру: "Ти божевільний". Після цього тренер був видалений.
По завершенню матчу ні головний тренер, ні гравці не з'явилися на післяматчеву пресконференцію.
- Аталанта не може виграти 5 матчів поспіль у Серії A. "Бергамаски" з 44 очками посідають п'яте місце. Від "Ювентуса", який має 47 очок і зіграв на один поєдинок більше, команда Малиновського відстає на три бали.
- "Фіорентина" (42 пункти) піднялася на сьоме місце.
- У наступному турі "Аталанта" 28 лютого на своєму полі зіграє із "Сампдорією", а Фіорентина 26 лютого на виїзді зустрінеться із "Сассуоло".
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