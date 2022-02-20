Неабияк розізлився: тренер "Аталанти" накричав на арбітра, який скасував гол Малиновського

Неабияк розізлився: тренер "Аталанти" накричав на арбітра, який скасував гол Малиновського

Гасперіні отримав червону за те, що назвав суддю божевільним.

В рамках 26-го туру італійської Серії А "Аталанта" на виїзді програла "Фіорентині" - 1:0 .

На 61-й хвилині зустрічі гол забив 28-річний український хавбек "бергамасків" Руслан Малиновський, але його скасували через офсайд у Хатебура. Арбітр не взяв до уваги той факт, що Хатебур не був активним учасником епізоду.

Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні розлютився, коли дізнався причину, з якої був скасований гол.

За інформацією DAZN, він крикнув арбітру: "Ти божевільний". Після цього тренер був видалений.

По завершенню матчу ні головний тренер, ні гравці не з'явилися на післяматчеву пресконференцію.

Аталанта не може виграти 5 матчів поспіль у Серії A. "Бергамаски" з 44 очками посідають п'яте місце. Від "Ювентуса", який має 47 очок і зіграв на один поєдинок більше, команда Малиновського відстає на три бали.

"Фіорентина" (42 пункти) піднялася на сьоме місце.

У наступному турі "Аталанта" 28 лютого на своєму полі зіграє із "Сампдорією", а Фіорентина 26 лютого на виїзді зустрінеться із "Сассуоло".

Читайте також:

Дебютний гол зіркового новачка: "Барселона" знищила аутсайдера Ла Ліги та повернулася до зони Ліги чемпіонів

Пропустили першими: "Баварія" в другому таймі знищила останню команду Бундесліги

Камбек за хвилину супернику не допоміг: "Манчестер Юнайтед" видовищно переміг "Лідс" у поєдинку АПЛ