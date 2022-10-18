Небачене хамство: в чемпіонаті Італії футболіст навмисне наступив шипами на голову супернику (відео)

Кричущий інцидент стався в матчі 9-го туру Серії В (другого за силою дивізіону чемпіонату Італії з футболу - прим.) між "Читтаделлою" та СПАЛ.

У компенсований до другого тайму час капітан господарів Сімоне Бранка дуже грубо повівся з гравцем команди СПАЛ. Спершу він відштовхнув його, а потім навмисне наступив шипами на голову суперника, який у цей момент лежав на газоні.

За таку дику витівку арбітр покарав порушника червоною карткою.

Варто зазначити, що "Читтаделла" догравала матч удев'ятьох. Наприкінці першого тайму з поля був вилучений ще один гравець господарів Андреа Данці.

А от потішили уболівальників голами команди так і не зуміли. Матч завершився нульовою нічиєю.

Після дев'яти турів "Читтаделла" з 10 очками посідає 14-те місце в таблиці Серії В. СПАЛ розташувався сходинкою вище, маючи таку ж кількість залікових балів.

Читайте також:

Андрій Шевченко зірвав овації промовою про війну в Україні на церемонії вручення "Золотого м'яча" (відео)

Відправили за кораблем: фанатів іспанського клубу вигнали зі стадіону за демонстрацію прапора "ДНР"

"Послала її за російським кораблем": українська тенісистка відповіла колезі з РФ на пропагандистську заяву