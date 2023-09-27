Недалеко від України: оголошено місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2024

Європейський футбольний союз (УЄФА) визначив, де відбудеться матч за Суперкубок Європи 2024 року.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, господаркою традиційного поєдинку між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи стане польська столиця Варшава.

Матч відбудеться 14 серпня 2024 року на "Національному стадіоні" у Варшаві.

Цікаво, що востаннє єврокубковий фінал "Національний стадіон" у Варшаві приймав 2015 року, коли "Дніпро" у вирішальному матчі Ліги Європи поступився "Севільї" з рахунком 2:3.

Зазначимо, що чинним володарем Супербкубка УЄФА є "Манчестер Сіті". У серпні 2023 року англійський клуб за підсумками серії пенальті здолав "Севілью" в матчі, який відбувся на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у грецькому місті Пірей.

Раніше повідомлялося, що УЄФА офіційно повернув юнацькі російські команди U-17 до міжнародних змагань.

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