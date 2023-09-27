Недалеко від України: оголошено місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2024

Поєдинок за Суперкубок Європи прийматиме Варшава.
Європейський футбольний союз (УЄФА) визначив, де відбудеться матч за Суперкубок Європи 2024 року.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, господаркою традиційного поєдинку між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи стане польська столиця Варшава.
Матч відбудеться 14 серпня 2024 року на "Національному стадіоні" у Варшаві.
Цікаво, що востаннє єврокубковий фінал "Національний стадіон" у Варшаві приймав 2015 року, коли "Дніпро" у вирішальному матчі Ліги Європи поступився "Севільї" з рахунком 2:3.
Зазначимо, що чинним володарем Супербкубка УЄФА є "Манчестер Сіті". У серпні 2023 року англійський клуб за підсумками серії пенальті здолав "Севілью" в матчі, який відбувся на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у грецькому місті Пірей.
Раніше повідомлялося, що УЄФА офіційно повернув юнацькі російські команди U-17 до міжнародних змагань.
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