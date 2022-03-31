"Нехай ці під**и дивляться чемпіонат Еритреї": Вацко пропонує заблокувати права на трансляцію матчів ЧС-2022 у країні-агресорці

"Нехай ці під**и дивляться чемпіонат Еритреї": Вацко пропонує заблокувати права на трансляцію матчів ЧС-2022 у країні-агресорці

Коментатор відреагував на образи на адресу збірної Польщі.

Відомий український коментатор Віктор Вацко виступив із пропозицією заблокувати трансляцію майбутнього чемпіонату світу 2022 року на території Росії.

"У контексті образ збірної Польщі ведучим спортивного каналу, який веде мовлення на території мерзенних тварюк, пропоную нашій УАФ вийти на колег з УЄФА та ФІФА з ініціативою заблокувати права на трансляцію матчів чемпіонату світу-2022 на території мерзенних тварюк. Нехай ці під**и дивляться чемпіонат Еритреї", - написав Вацко у своєму Facebook.

Нагадаємо, що ведучий офіційного транслятора матчів відбору ЧС-2022 у Росії "Матч ТВ" Антон Анісімов у прямому ефірі обізвав футболістів збірної Польщі та побажав команді провалу на Мундіалі.

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