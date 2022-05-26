Нехай ці європейські країни віддадуть свої території Росії, щоб зупинити війну - Долгополов

Нехай ці європейські країни віддадуть свої території Росії, щоб зупинити війну - Долгополов

Український тенісист Олександр Долгополов відреагував на заяву, деяких політиків, що Україна повинна поступитися територіальною цілісністю, аби у війні з Росією настав мир.

33-річному спортсмену дуже не сподобалася відповідна заява. Він залишився обурений цим висловлюванням.

Своїм баченням щодо цієї ситуації Долгополов поділився у своєму Twitter.

"От наш президент сказав, що якась європейська країна запропонувала віддати частину нашої території росії, щоб зупинити війну.

Ми готові лише в тому випадку, якщо ці європейські країни віддадуть свої території росії, щоб зупинити війну, ми не продаємо нашу землю та людей, вибачте", - написав Долгополов.

Раніше український тенісист відреагував на ракетний удар по Лозовій.

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 травня, російські війська випустили три ракети по Лозовій Харківської області. Дві ракети українським силам вдалося збити, одна влучила в Будинок культури, після чого у приміщенні виникла пожежа. За даними очільника області Олега Синєгубова, унаслідок удару постраждали 8 осіб, серед поранених - дівчинка 11 років.

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