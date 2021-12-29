"Нехай дадуть нам спокій": найкращий футболіст УПЛ категорично висловився про можливість продовження кар'єри у Росії

Довбик не збирається їхати грати до країни-агресора.

Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик розповів про любов до батьківщини й ставлення до Росії.

"Я дуже люблю свою країну. Тут виріс, став тим, ким є. Та що там казати – це моя батьківщина. Гімн, звичайно, знаю, адже співаю його раз на тиждень перед кожною грою. У моїй сім'ї завжди говорили українською мовою. Точніше, на суржику, але це не так важливо.

Уся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай дадуть нам спокій, не треба нам допомагати. Пам'ятаю, хтось написав, що мене запрошують до російського клубу, то батько одразу набрав і запитав: "Я щось не зрозумів?".

Навіть не розглядаю такі варіанти. Я люблю Україну і насамперед хочу, щоб у нашій країні настав світ", – цитує Довбика Команда № 1.

Читайте також:

Не з "Динамо" чи "Шахтаря": названо найкращого футболіста Чемпіонату України 2021 року

"Не змогли домовитися": український герой Євро-2020 міг побудувати кар'єру у донецькому "Шахтарі"

Найкращий бомбардир УПЛ підтвердив інтерес з боку київського "Динамо"