"Нехай іде до дідька": Джошуа поставив на місце Ф'юрі після яскравої перемоги над Нганну

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа розкритикував володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі після своєї перемоги над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Ей Джей жорстко висловився на адресу "Циганського короля", який раніше у притаманній собі манері обізвав Джошуа та Нганну "сосисками".

"Нехай іде до дідька Тайсон Ф'юрі. Не те щоб я не хотів про нього говорити. Я просто не люблю людей, які влаштовують трешток. Я почув, як він сказав, що ми з Нганну дві сосиски. Чи щось на кшталт цього.

Френсіс – колишній чемпіон UFC, у нього феноменальна історія. Він змінив своє життя. А Ф'юрі, як завжди, виявляє неповагу. Тож забудьте про нього тут і зараз", – сказав Джошуа у коментарі iFL TV.

Нагадаємо, в ніч проти 9 березня Джошуа в головному поєдинку боксерського вечора в Ер-Ріяді нокаутував Нганну в другому раунді. Перед цим британець встиг двічі відправити в нокдаун камеруно-французького бійця ММА.

Додамо, що у своєму попередньому бою Нганну в ніч проти 29 жовтня 2023-го програв Ф'юрі роздільним рішенням суддів. У третьому раунді Френсіс відправив "Циганського короля" у нокдаун, але судді назвали переможцем поєдинку британця.

Раніше повідомлялося, що Нганну висловився про своє фіаско у бою з Джошуа.

Читайте також:

Ф'юрі оцінив перемогу Джошуа над Нганну – реакція "Циганського короля" потрапила на відео

Виявив бажання битися з переможцем поєдинку Усик – Ф'юрі: Джошуа відреагував на тріумф над Нганну

Ф'юрі назвав дату реваншу з Усиком і поділився думками про можливий бій проти Джошуа