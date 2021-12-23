"Нехай надасть докази, що він трансгендер": Селезньов підтвердив, що хотів набити обличчя журналісту

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Нападник закарпатського "Миная" Євген Селезньов дав свіжий коментар щодо свого конфлікту з журналістом та ведучим програми "ТаТоТаке" Андрієм Сеньківим.

У випуску від 25 листопада журналіст розповсюдив інформацію про порушення гравцем дисципліни. Це сильно розлютило Селезньова і він почав неодноразово телефонувати Сеньківу, обматюкав його і погрожував розправою.

У відповідь ютуб-канал "ТаТоТаке" опублікував запис розмов Селезньова з Сеньківим. А сам журналіст написав на футболіста заяву до поліції. 23 грудня Сеньків на своїй сторінці у Facebook повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження стосовно Селезньова.

"Ми намагаємося залишитись у вищій лізі, надходить така неправдива інформація - навіщо це робити? Надай докази. Я не мав права використовувати багато матів, але я емоційна людина. Я з ним розмовляв, як чоловік із чоловіком. Якщо він мене провокував. Звідки я знав, що він пише?

Він повинен був попередити про це, якщо ти чоловік, але він виявився трансгендером. Нехай надасть докази, що він є трансгендером. Це чистий хайп, дешевий. Я міг погрожувати, але не міг... Тим більше трансгендера я ж не битиму. У розмові я міг сказати матюком, але, може, трохи перегнув", - сказав Селезньов в ефірі програми YELLOW.

Також 36-річний форвард відреагував на інформацію, що Сеньків написав на нього заяву до поліції.

"За що написав? За погрози? Я набив йому обличчя? Ні. Хотіти - не означає зробити. Я не можу хотіти? Куди ти побіг до поліції, фу? Я не розумію цього.

Я можу попросити вибачення - не перед трансгендером, а всією країною, що діти чули ці мати. Це мене не прикрашає. Якби він сказав, що пише, було б інакше. Запитайте будь-якого футболіста, яка я людина в житті. До мене людей 15 приїхали після гри - подякували та кажуть: "Ми такого футболіста ще не бачили. Ти - найкраща людина і найкращий футболіст. Ти для нас зробив стільки, скільки не робила жодна людина за всю кар'єру", - розповів Селезньов.

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