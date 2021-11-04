"Нехай українці за нього не хвилюються": президент "Реала" розхвалив Луніна

Бос "вершкових" вірить у яскраве майбутнє Андрія.
Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес похвалив українського воротаря команди - Андрія Луніна.
Про це розповів журналіст Роман Бебех.
"Лунін такий самий сильний, як і Куртуа. У нього все буде гаразд. Тож нехай українці не переживають за нього.
Хто зробив його трансфер до "Реалу"? Я! Спершу познайомився з його батьком. Він добре виявив себе на чемпіонаті світу серед 20-річних і ми зробили цей трансфер", - зазначив Перес.
Зазначимо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Лунін має намір розпрощатися з "Реалом". Юного голкіпера абсолютно не влаштовує роль запасного, яку він займає, перебуваючи за спиною досвідченого бельгійця Тібо Куртуа.
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Чинна угода Луніна з "вершковими" розрахована до середини 2024 року;
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Андрій перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро;
- Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо", сумарно за які провів 29 поєдинків. За "Реал" він зіграв всього один матч. Цього сезону воротар ще не провів жодного поєдинку за клуб.
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