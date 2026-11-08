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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Нехай стулить пельку й іде воювати": Чісора жорстко пройшовся по Усику

Британець закликав Олександра вирушити на війну проти російських окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора різко висловився про майбутнє колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

Коли 42-річного британця запитали про плани Усика повернутися до крузервейту (перша важка вага — до 90,72 кг) заради бою проти Девіда Бенавідеса, він закликав українця припинити балачки та вирушити воювати проти російських окупантів.

"Знаєш, що треба зробити Олександру Усику? Зашнурувати черевики і йти воювати. Він уже все інше зробив. Коротше, нехай стулить пельку й іде воювати. Він тільки говорить. Він хоче битися, щоб йому не довелося бути на передовій. Я не хочу бачити, як він б'ється у важкій вазі. Це, звісно, ​​буде хороший бій, але йому треба заткнутися і йти воювати в Україні. З нас уже досить", — заявив Чісора в інтерв'ю Talksport.

Водночас Чісора високо оцінив боксерські здобутки Усика та назвав його найкращим у світі.

"Ні, Усик уже на рівні Алі. Як на мене, він — GOAT. Він неймовірний. Він переміг найсильніших, топових бійців у важкій вазі. Він переміг топових бійців у надважкій вазі, а тепер повертається до важкої. Він — найкращий. Він чудовий боєць. Але якщо він повернеться до крузервейту… Не думаю, що він виграє цей бій", — сказав Дерек.

Додамо, що у жовтні 2020 року Чісора програв Усику одноголосним суддівським рішенням в бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в надважкій вазі. Це був другий поєдинок Олександра у хевівейті.

Нагадаємо, Усик підтвердив наміри повернутися до крузервейту та висловив бажання провести бій з чемпіоном WBA і WBO Девідом Бенавідесом.

Раніше директор команди 39-річного українця Сергій Лапін повідомив, що Усик планує повернутися до крузервейту та знову здобути звання абсолютного чемпіона світу.

За його словами, Олександр розглядає можливість спочатку поборотися за вакантний титул IBF, а потім зустрітися з Бенавідесом в об'єднавчому поєдинку, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Наступний поєдинок Бенавідес проведе 5 грудня проти поляка Міхала Цеслака. На кону стоятимуть три чемпіонські пояси першої важкої ваги: американець володіє титулами WBA та WBO, а Цеслак — поясом WBC.

Зазначимо, що Усик уже ставав абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, коли 2018 року переміг росіянина Мурата Гассієва. Далі українець захистив це звання, нокаутувавши британця Тоні Белью, а потім перейшов до надважкої ваги, де двічі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Усик планує провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу в хевівейті Деонтея Вайлдера. Однак переговори щодо поєдинку між українцем та американцем зірвалися через фінансові вимоги сторін, які так і не змогли домовитися.

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