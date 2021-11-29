Немає що ловити: Роналду не буде присутій на церемонії вручення "Золотого м'яча-2021"

Немає що ловити: Роналду не буде присутій на церемонії вручення "Золотого м'яча-2021"

Португалець має невеликі шанси на отримання нагороди.

Форвард "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду не відвідає церемонію вручення "Золотого м'яча-2021".

Про це повідомив журналіст Педру Сепульведа у своєму Twitter.

Португалець вирішив не летіти до Парижа, щоб бути присутнім на заході, який відбудеться у понеділок, 29 листопада.

Таке рішення пов'язали з небажанням самого португальця бути присутнім під час нагородження нападаючого ПСЖ Ліонеля Мессі головним призом. Саме аргентинець вважається фаворитом отримання "Золотого м'яча". У такому разі Мессі виграє нагороду сьомий раз у кар'єрі.

Роналду п'ять разів ставав володарем нагороди "Золотий м'яч".

Цього року форвард також потрапив до списку претендентів, але не є однією з головних кандидатур на її отримання.

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