"Немає емоцій, лише розчарування": Забарний прокоментував виліт збірної України з Євро-2024

"Синьо-жовті" стали першою командою в історії ЧЄ, яка набрала 4 очки, але посіла останнє місце в групі.

Захисник збірної України Ілля Забарний поділився емоціями після матчу заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти команди Бельгії, який завершився внічию з рахунком 0:0.

Цього "синьо-жовтим" виявилося недостатньо для виходу до плейоф континентальної першості. Кожна команда квартету E набрала по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посіла останнє місце у групі та вилетіла з чемпіонату Європи.

Цікаво, що вперше в історії ЧЄ усі команди одного квартету набрали однакову кількість залікових балів. Збірна України стала першим учасником Євро, який з 4 очками посів останнє місце у групі.

Решта збірних квартету E продовжать свій шлях на Євро-2024. До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого – Бельгія, з третього – Словаччина.

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"Немає емоцій, лише розчарування може бути. Неприємно з чотирма очками не виходити далі. Немає чого сказати, треба було все вирішувати у перших двох іграх і не думати, що це третя.

Хочу подякувати дуже сильним людям, які насамперед захищають нашу країну, підтримують її. Ми всі працюємо на одну важливу перемогу, яка буде скоро.

Гадаю, що відсутність моментів у Бельгії – заслуга всієї команди. Бачив самовіддачу, яка потрібна на цьому рівні, але цього замало. Треба бути гострішими в атаці.

За перебігом паралельного матчу Словаччини та Румунії саме я не стежив, лише після свистка почув результат того поєдинку. Чи мав сумніви, що там буде нічия? Так, це футбол, таке може статися, але я не знав результат", – сказав Забарний у коментарі Суспільне Спорт.

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Зазначимо, що в паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії розписали нічию (1:1), яка вивела обидві команди до плейоф.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию збірної України проти Бельгії та виліт з Євро-2024.

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