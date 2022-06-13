"Немає нічого ганебнішого": в МЗС Польщі закликали вигнати зі збірної гравця, який виступає в Росії

"Немає нічого ганебнішого": в МЗС Польщі закликали вигнати зі збірної гравця, який виступає в Росії

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач жорстко розкритикував захисника футбольної збірної Мацея Рибуса за те, що він продовжує грати в чемпіонаті Росії.

Декілька днів тому Рибус на правах вільного агента перейшов до московського "Спартака". Попереднім його клубом був московський "Локомотив".

Навіть повномасштабна війна, яку Росія вже четвертий місяць веде проти України, не стала для 32-річного поляка причиною для того, щоб залишити країну-агресорку.

На ганебний вчинок Рибуса гнівно відреагував віцеміністр МЗС Польщі Марцін Пшидач. Він переконаний, що Рибусу не місце в національній команді.

"Немає нічого ганебнішого, ніж ховатися за "благом сім’ї", коли йдеться просто про великі гроші. А це криваві гроші. Маю надію, що для нього вже не буде місця в збірній. Грати з "орлом" на грудях - це честь, і лише для тих, хто це розуміє", - цитує Пшидача "PolskieRadio".

Додамо, що Рибус виступає в чемпіонаті Росії від 2012 року (за виключенням сезону-2016/17, який він провів у "Ліоні"), а чотири роки тому одружився з росіянкою. Своє рішення залишитися в країні-агресорці, незважаючи на війну, він аргументував "благом сім'ї". Натомість низка польських спортсменів розірвали свої контракти російськими командами через війну в Україні.

За збірну Польщі Рибус дебютував 2009 року. На його рахунку 66 матчів у футболці національної команди.

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