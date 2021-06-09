"Немає ніякої новизни": Путін висловився про нову форму збірної України, яка "підірвала" Росію

Думка глави сусідньої держави щодо скандальної ситуації.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував скандал навколо нової форми збірної України, в якій вона зіграє на Євро-2020.

"Тут немає ніякої новизни. Адже позиція української влади з приводу Криму нам добре відома. Вони нехтують волевиявленням народу, волевиявленням кримчан. Що теж не дуже в'яжеться з розумінням того, що таке демократія.

Демократія - це влада народу. Народ прийшов на референдум, проголосував, висловив свою думку. Але українська влада цього не визнає. Ну, це їхня позиція", - цитують Путіна "Известия".

Читайте також: Шевченко висловився про істерику Росії через нову форму збірної України: що сказав керманич "синьо-жовтих"

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

нову екіпіровку збірної України, проте , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".

посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна". Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними. У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання