Немає рівних: екстренер Кличка-молодшого назвав головну перевагу Усика над його суперниками

Українець перемагає завдяки своїм сильним ногам.

Сергій Городничев, колишній тренер легенди світового боксу Володимира Кличка, поділився думкою щодо переваг володаря титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика над усіма його потенційними та колишніми суперниками.

"У тяжів слабкі ноги. У всіх, хто йому програє, Усик виграє за рахунок ніг. Буде боксер, який його тиснутиме, душитиме, не даватиме йому простору для пересування, тоді він не витримає. І все тоді в нього виграють. Треба, щоб були такі самі ноги.

Чісора не зміг задавити Усика, бо йому не вистачило дихання. Хоча я вважаю, що це був один із найважчих боїв для Усика. Якби Чісора додавав, більше піддавлював… Дивіться, як йому було тяжко. Було видно, що він його виснажив. А уявіть, що Ф'юрі зараз долучиться до роботи. Він може наробити Олександру великих проблем", - сказав Городничев у прямому ефірі на своєму YouTube-каналі.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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