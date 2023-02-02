"Немає спорту поза політикою": Андрій Шевченко закликав МОК не допускати росіян і білорусів до змагань

Знаменитий футболіст вважає, що участь спортсменів країн-агресорок світ сприйме як меседж, що війна в Україні закінчилася.

Легенда світового футболу та колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився щодо ймовірного повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародну арену.

На своїй сторінці у Facebook він звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликом не допускати спортсменів з країн-агресорок до змагань, поки війна в Україні триває, а також рішуче засудити російську агресію.

"Немає спорту поза політикою. Спортивні змагання рівня Олімпіади – це можливість транслювати будь-яке послання одразу до всіх людей на землі. І якщо спортсмени з Росії чи Білорусі виходять на арену з прапорами чи без них, для всього світу це послання від Олімпійського комітету однозначне – війна завершена, можна все пробачити і все забути.

Але війна не завершена. Вона щодня знищує наші міста, калічить дитинство наших дітей і забирає життя найкращих людей. Світ повинен пам'ятати про це, світ має знати, що боротьба за мир та свободу триває.

Я закликаю МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, поки війна в Україні не закінчена, і рішуче засудити російську агресію", - написав Шевченко.

Раніше зірка українського тенісу Еліна Світоліна засудила наміри МОК допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, 26 січня МОК повідомив про готовність повернути спортсменів з країн-агресорок до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

Це викликало жорстку критику з боку офіційних осіб України. Міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що наша країна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

НОК України 3 лютого розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року.

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