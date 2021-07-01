"Немає суперника краще за Україну": легенда англійського футболу "поховав" "синьо-жовтих" ще до чвертьфіналу Євро-2020

"Немає суперника краще за Україну": легенда англійського футболу "поховав" "синьо-жовтих" ще до чвертьфіналу Євро-2020

На Туманному Альбіоні впевнені в перемозі своєї команди.

Легенда англійського футболу Джеймі Каррагер заявив, що в особі національної команди України збірній його країни дістався найкращий із можливих суперників у 1/4 фіналу Євро-2020.

"Ще перед турніром я відчував, що у Англії відмінні шанси дійти до півфіналу. У плейоф нам повинна була дістатися Німеччина, Франція чи Португалія, а ми пам'ятаємо, що англійці з 1966 року жодного разу не обігравали топзбірну в основний час.

Той факт, що ми нарешті це зробили - вселяє надію. Англії не міг випасти суперник в 1/4-й Євро кращий, ніж Україна. Думаю, якщо б можна було вибирати, то між Швецією і Україною вибір би упав на Україну.

Все одно буде складно, особливо в Римі. Ігри вже не на Вемблі - не на знайомому стадіоні. Але краще за Україну суперник випасти не міг", - цитує Каррагера Sky Sports.

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

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