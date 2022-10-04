"Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого": футболістка збірної Росії "рознесла" Путіна

Футболістка збірної Росії та іспанського клубу "Еспаньйол" Надія Карпова висловила жорстку критику на адресу президента своєї країни Володимира Путіна, за чиїм наказом армія окупантів продовжує вести загарбницьку війну в Україні.

Футболістка збірної Росії та іспанського "Еспаньйола" Надія Карпова дала справедливу оцінку кремлівському диктатору Володимиру Путіну та оголошеній ним частковій мобілізації в РФ.

27-річна Карпова не побоялася публічно висловити своє ставлення до очільника країни-агресорки, чого досі не зробив ніхто з гравців чоловічої збірної Росії.

У себе в Instagram Надія відверто прокоментувала виступ Путіна на мітингу-концерту на Червоній площі з нагоди спроби анексії Росією українських територій.

"Ви досі без крінжа дивитесь на цю дичину? Пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати. Це не просто "покличуть - піду". Вас відправлять на злочин. В Україні такі самі люди, як ми. І ви поїдете вбивати їх? Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого. За***в", - написала Карпова в Instagram Stories.

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Володимир Путін здійснив спробу анексії українських територій. Під час свого виступу він заявив, що результати псевдореферендумів "відомі", і додав, що Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області "входять до складу РФ".

Сполучені Штати Америки миттєво відреагували на заяви Москви новими санкціями.

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