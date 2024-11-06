"Немає виправдань": Лунін прокоментував поразку "Реала" від "Мілана" в Лізі чемпіонів

Український голкіпер вважає, що його команда повинна зробити висновки після останніх невдалих матчів.

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін прокоментував поразку своєї команди від "Мілана" у поєдинку четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У матчі, який відбувся 5 листопада на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді, "Королівський клуб" сенсаційно програв з рахунком 1:3 .

"Ці останні поразки неможливо пояснити. Ми повинні ретельно все проаналізувати і швидко відреагувати. Ми повинні повернутися на правильний шлях. Ми розуміємо, що ми – "Реал" Мадрид, ми завжди повинні перемагати. Немає виправдань", – наводить слова Луніна Madrid Xtra.

Зазначимо, що для "Реала" поразка від "Мілана" стала другою поспіль. 26 жовтня мадридці зазнали розгрому від "Барселони" (0:4) в матчі чемпіонату Іспанії. В обох поєдинках ворота "вершкових" захищав Лунін. Основний голкіпер команди бельгієць Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після травми.

Цього сезону Лунін провів за "Реал" чотири матчі в усіх турнірах, сумарно пропустивши вісім м'ячів. Один поєдинок 25-річний українець відіграв "на нуль".

Після поразки від "россонері" мадридський клуб з 6 очками посідає 17-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. У наступному турі "Реал" 27 листопада на виїзді зустрінеться з "Ліверпулем".

Наступний матч підопічні Карло Анчелотті зіграють 9 листопада, коли вдома приймуть "Осасуну" в чемпіонаті Іспанії.

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