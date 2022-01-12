"Немає живого місця": у Казахстані бійця ММА по-звірячому побили співробітники ОМОНу

Спортсмена затримали у власному будинку на очах у родичів.

У Казахстані бійця змішаних єдиноборств Куата Хамітова побили та затримали співробітники ОМОНу за підтримку масових протестів у країні.

Про це повідомила сестра спортсмена в соцмережах, зазначивши, що Куата у власному домі схопили 10 співробітників ОМОНу, зв'язавши йому руки та ноги.

За декілька годин бійця звільнили, але на його обличчя і тіло тепер боляче дивитися.

Подробицями затримання Хамітова поділилася його мама.

"Він побитий, немає живого місця, на лобі кістка вм'ята в череп. Нічого не пам'ятає, запитує мене: "Мамо, коли я прийшов додому? Звідки я прийшов? Жодного живого місця, треба лягати до лікарні", - розповіла мати Куата.

Раніше Хамітов відкрито висловлював свою підтримку протестувальникам у Казахстані, закликаючи людей виходити на вулиці та виступав із критикою на адресу влади.

"Я завжди з народом! Скажу жителям Жанаозена та Актау, ми завжди з вами. Я вважаю неправильним, що роблять із цінами на газ. Тому що це вдаряє по кишенях людей, в них і так ситуація не дуже. Тому це стосується не лише газу - ціни на продукти, бензин, всі речі дорожчають. Держава має взяти цю проблему до своїх рук, почути проблему народу. Тому, жителі Жанаозена, ми з вами, алга!" - сказав Хамітов у своєму Instagram.

У змішаних єдиноборствах Хамітов здобув 21 перемогу, зазнав семи поразок і один бій звів до нічиєї.

Нагадаємо, у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані президент країни відправив у відставку уряд, новим очільником якого 11 січня став 49-річний Аліхан Смаїлов.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

Читайте також:

Куля влучила в голову: в Алмати під час заворушень загинула чотирирічна дівчинка

Вийшов до магазину із другом: в Алмати застрелили 21-річного юнака

У Казахстані почали раптово помирати силовики: знайдено ще один труп полковника поліції