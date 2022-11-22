"Немає жодних виправдань": Мессі – про гучне фіаско Аргентини від Саудівської Аравії на ЧС-2022

Підопічні Ліонеля Скалоні провалили перший матч на світовій першості в Катарі.
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував сенсаційну поразку своєї команди від Саудівської Аравії в матчі першого туру чемпіонату світу-2022 з футболу.
"Ми знали, що Саудівська Аравія – це команда з хорошими гравцями, яка добре контролює м'яч та високо підіймає лінію захисту. Ми працювали над цим, але дуже завищували темп.
Немає жодних виправдань нашій поразці. Нам треба бути згуртованішими, ніж будь-коли. У нас сильна група, і аравійці це показали. Ми давно не опинялись у такій ситуації. Тепер ми повинні продемонструвати, що ми – одна команда.
Це дуже важкий удар для всіх, ми не очікували, що так розпочнемо свій виступ на чемпіонаті світу. Втім, усяке трапляється. Ми повинні краще підготуватися в майбутньому, ми повинні перемагати – все залежить лише від нас", – цитує Мессі пресслужба "альбіселесте".
Поєдинок Аргентина – Саудівська Аравія завершився поразкою південноамериканців з рахунком 1:2. На гол Лео Мессі на 10-й хвилині з пенальті саудити відповіли двома м'ячами після перерви.
Таким чином, Саудівська Аравія перервала 36-матчеву безпрограшну серію Аргентини, не дозволивши їй повторити рекорд Італії, яка не програвала 37 поєдинків поспіль.
Огляд матчу
- В іншому матчі першого туру квартету C збірна Мексики зустрінеться з національною командою Польщі. Матч розпочнеться 22 листопада, о 18:00 за київським часом.
- У другому турі 26 листопада Польща протистоятиме Саудівській Аравії, а аргентинці зіграють з мексиканцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.
Читайте також:
Данія несподівано не змогла зламати опір Тунісу на ЧС-2022: арбітр не призначив суперечливий пенальті
Японські фанати шокували катарців на чемпіонаті світу-2022 з футболу: відео завірусилося в Мережі
Ганьба на чемпіонаті світу-2022: уболівальникам покажуть льодове шоу дружини Пєскова