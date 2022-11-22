"Немає жодних виправдань": Мессі – про гучне фіаско Аргентини від Саудівської Аравії на ЧС-2022

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував сенсаційну поразку своєї команди від Саудівської Аравії в матчі першого туру чемпіонату світу-2022 з футболу.

"Ми знали, що Саудівська Аравія – це команда з хорошими гравцями, яка добре контролює м'яч та високо підіймає лінію захисту. Ми працювали над цим, але дуже завищували темп.

Немає жодних виправдань нашій поразці. Нам треба бути згуртованішими, ніж будь-коли. У нас сильна група, і аравійці це показали. Ми давно не опинялись у такій ситуації. Тепер ми повинні продемонструвати, що ми – одна команда.

Це дуже важкий удар для всіх, ми не очікували, що так розпочнемо свій виступ на чемпіонаті світу. Втім, усяке трапляється. Ми повинні краще підготуватися в майбутньому, ми повинні перемагати – все залежить лише від нас", – цитує Мессі пресслужба "альбіселесте".

Поєдинок Аргентина – Саудівська Аравія завершився поразкою південноамериканців з рахунком 1:2 . На гол Лео Мессі на 10-й хвилині з пенальті саудити відповіли двома м'ячами після перерви.

Таким чином, Саудівська Аравія перервала 36-матчеву безпрограшну серію Аргентини, не дозволивши їй повторити рекорд Італії, яка не програвала 37 поєдинків поспіль.

Огляд матчу

В іншому матчі першого туру квартету C збірна Мексики зустрінеться з національною командою Польщі. Матч розпочнеться 22 листопада, о 18:00 за київським часом.

з національною командою Польщі. Матч розпочнеться 22 листопада, о 18:00 за київським часом. У другому турі 26 листопада Польща протистоятиме Саудівській Аравії, а аргентинці зіграють з мексиканцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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