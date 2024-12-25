"Немає жодного слабкого місця": відомий тренер розповів, завдяки чому Усик переміг Ф'юрі

Авторитетний американський тренер з боксу Тедді Атлас висловився про володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика та його перемогу в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

На його думку, українець є одним з найкращих боксерів своєї епохи, оскільки не має жодного слабкого місця. Головною перевагою Усика експерт вважає його ментальну силу.

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"Усик знає, як перемагати, він знайде спосіб перемогти, він знайде шлях до перемоги. Я думав, що Тайсон буде кращим, і він був кращим. Він був кращим, віддаймо йому належне, бо він трохи змінив стратегію, замість того, щоб просто бігати по рингу і дозволяти Олександру тиснути на нього, як це було у першому бою. Він використав свій розмах рук, він не давав йому наблизитись. Він не дозволяв йому тиснути на себе по всьому рингу, і це те, що виснажує тебе. І Тайсон зробив набагато кращу роботу.

Усик вийшов у шостому раунді, домінував у ньому, взяв сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Я думав, що він навіть взяв одинадцятий. Він програв дванадцятий, і були раунди, які були близькими, де Тайсон намагався вирвати перемогу наприкінці, і він добре це зробив, але коли ти кидаєш один-два удари, а інший кидає п'ять-шість. Шостий раунд – Олександр зробив те, що роблять переможці.

Усик заслужив право бути згаданим серед усіх топових бійців, він один з великих переможців нашої епохи. І найцікавіше те, що немає нічого, чого б він не робив добре. Він робить все дуже добре. У нього немає жодного слабкого місця, але найголовніше – це його ментальна сила, він завжди контролює себе", – сказав Атлас в інтерв'ю Pro Boxing Fans.

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів, повне відео бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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