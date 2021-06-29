Немов дві краплі води: двійник знаменитого футбольного тренера покуражився перед матчем Євро-2020

Немов дві краплі води: двійник знаменитого футбольного тренера покуражився перед матчем Євро-2020

Веселого уболівальника неможливо відрізнити від справжнього Юргена Клоппа.

Кумедний випадок стався в Лондоні перед поєдинком 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020 між збірними Англії та Німеччини.

У фан-зоні біля стадіону "Вемблі", де відбувається зустріч, в оточенні англійських фанатів був помічений двійник головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа.

Чоловік, який неймовірно схожий на знаменитого керманича "мерсисайдців", сидів на плечах в іншого фаната та заливався пивом, поки навколо прихильники "Трьох левів" горланили гучні пісні на підтримку своєї збірної.

Відео з двійником Клоппа потрапило в Мережу. Користувачі Twitter жартують, що двійник Клоппа "більше схожий на тренера "Ліверпуля", ніж сам Юрген".

Поєдинок Англія - Німеччина розпочався о 19:00 за київським часом. На ТСН Проспорт доступна онлайн-трансляція матчу.

Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0).

Німеччина пробилася до плейоф з другого місця групи F. Підопічні Йоахіма Льова програли Франції (0:1), перемогли Португалію (4:2) і зіграли внічию з Угорщиною (2:2).

Переможець матчу Англія - Німеччина в 1/4 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Швеція - Україна.

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