"Ненавидимо": зірки українського спорту відреагували на ракетні обстріли Києва російськими окупантами

Відомі українські спортсмени емоційно прокоментували ракетні удари по Києву, які російські війська завдали в неділю, 26 червня.
Півзахисник італійської "Атланти" та збірної України та Руслан Малиновський опублікував у своєму Twitter фото з пораненою внаслідок влучання російської ракети дівчинкою, яку рятувальникам вдалося дістати з-під завалів.
"Доброго ранку, Європо. Це Київ сьогодні. Терористи бомбардують "військові" об’єкти зі сплячими всередині дітьми", - написав Малиновський.
Good morning, Europe.— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) June 26, 2022
It's Kyiv today. Terrorists bombing "military" objects with sleeping children inside. pic.twitter.com/m7EUiHnlaK
Півзахисник "Динамо" та збірної України Віктор Циганков виклав знімок з руйнуваннями одного з жилих будинків Києва собі в Instagram-сторіз.
"Київський житловий будинок. Ненавидимо", - лаконічно підписав Циганков.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук також прокоментувала ранкові обстріли Києва в Instagram-сторіз.
"Київ сьогодні вранці. Ви - тварини, які не мають права жити на цій землі", - написала Бех-Романчук.
Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.
Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.
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