"Ненавидимо": зірки українського спорту відреагували на ракетні обстріли Києва російськими окупантами

Відомі українські спортсмени емоційно прокоментували ракетні удари по Києву, які російські війська завдали в неділю, 26 червня.

Півзахисник італійської "Атланти" та збірної України та Руслан Малиновський опублікував у своєму Twitter фото з пораненою внаслідок влучання російської ракети дівчинкою, яку рятувальникам вдалося дістати з-під завалів.

"Доброго ранку, Європо. Це Київ сьогодні. Терористи бомбардують "військові" об’єкти зі сплячими всередині дітьми", - написав Малиновський.

Good morning, Europe.

It's Kyiv today. Terrorists bombing "military" objects with sleeping children inside. pic.twitter.com/m7EUiHnlaK — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) June 26, 2022

Півзахисник "Динамо" та збірної України Віктор Циганков виклав знімок з руйнуваннями одного з жилих будинків Києва собі в Instagram-сторіз.

"Київський житловий будинок. Ненавидимо", - лаконічно підписав Циганков.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук також прокоментувала ранкові обстріли Києва в Instagram-сторіз.

"Київ сьогодні вранці. Ви - тварини, які не мають права жити на цій землі", - написала Бех-Романчук.

Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.

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