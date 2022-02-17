"Ненавиджу цей спорт": російська фігуристка влаштувала істерику після завоювання "срібла" на ОІ-2022 (відео)

"Ненавиджу цей спорт": російська фігуристка влаштувала істерику після завоювання "срібла" на ОІ-2022 (відео)

Олександра Трусова скиглила, що не виграла "золото", поки поруч втішали Камілу Валієву, яка залишилася без медалі.

Драматично завершилася особиста першість з фігурного катання серед жінок на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Російська фігуристка Олександра Трусова після завоювання срібної медалі влаштувала гучну істерику. 17-річна спортсменка з ОКР розридалася через те, що не отримала золоту нагороду.

Водночас зовсім поряд тренерка команди країни-агресорки заспокоювала Камілу Валієву. 15-річна російська фігуристка, у якої виявили допінг, посіла четверте місце і не потрапила на п'єдестал пошани.

"Золото" в жіночому турнірі з фігурного катання виграла ще одна представниця ОКР Анна Щербакова, а "бронза" дісталая японці Каорі Сакамото.

"Ненавиджу всіх! Ненавиджу! Не хочу нічого більше робити у "фігурці", ніколи в житті! Ніколи, я ненавиджу цей спорт! Ненавиджу його, ненавиджу все це! Ніколи більше не вийду на лід! Ніколи! Я ненавиджу! Це неможливо, так не можна! Так не можна. Усі мають золоту медаль, всі! А в мене немає! Ненавиджу, ненавиджу, я ненавиджу! Більше ніколи!" - кричала Трусова тренеру Сергію Дудакову в прямому ефірі.

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