"Ненавиджу їх за все, що вони зробили з Україною": Зінченко - про жахливі звірства російської армії

Футболіст шокований, що більшість росіян підтримують розв'язану Путіним війну проти України.
Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко висловився про моторошні злочини російських окупантів на території України.
25-річний футболіст наголосив, що ненавидить не лише військовослужбовців країни-агресорки, а й цивільних росіян, які заперечують безчинства своєї армії та стверджують, що все це українська пропаганда.
"Це жахіття. Те, які речі вони робили, - шок для усього світу. Жахливі, страшні речі. Вони вбивали наших цивільних, наших дітей. Вони ґвалтували наших жінок та дівчат. Вони вбивали собак та навіть їли їх. Я навіть не знаю, як описати те, що я відчуваю до них.
Я так ненавиджу їх за все, що вони зробили з українськими людьми та Україною. І я ненавиджу людей в Росії, які намагаються переконати інших, що це все - пропаганда. Це сором. Як вони можуть таке казати? Люди надсилали мені справжні фото, справжні факти. Тіла загиблих лежали на землі протягом двох тижнів. Вони мусять відповісти за це.
Є люди 50-60 років, які дивляться лише телебачення, яке бреше їм роками. Я бачив, як російських громадян питають, чи вони підтримують дії їхнього президента. Вони відповідають: "Так, звісно, ми на його боці". І коли їх запитують, як вони долатимуть санкції, ті відповідають, що перетерплять. Як таких людей можна переконати? І як така країна може функціонувати? Я бачив цифри, що понад 70% росіян підтримують цю катастрофу. Це неймовірно. я просто не розумію.
Але в цьому і різниця між Україною та Росією. Оскільки я грав за кордоном, то чув, що багато людей думають, що ми по суті однакові з ними. Але це далеко не так, і тепер ви можете побачити різницю між нами. В Україні ми можемо вільно говорити, вільно думати, і так буде надалі, коли ми відбудуємо нашу країну", - сказав Зінченко в інтерв'ю британському виданню The Guardian.
Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрівся з мером Мілана для допомоги українським біженцям.
Читайте також:
Пішла за кораблем: четверту натуралізовану росіянку виключили зі збірної України з біатлону
Помер легендарний хокеїст НХЛ українського походження
Збірна України оголосила імена футболістів, які розпочнуть підготовку до плейоф відбору на ЧС-2022