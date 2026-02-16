Необхідна операція: Зінченко вибув до кінця сезону через серйозну травму

Олександр Зінченко / english.ajax.nl

Український футболіст "Аякса" Олександр Зінченко вибув до кінця поточного сезону через серйозну травму коліна.

Про це повідомила пресслужба амстердамського клубу.

Зазначається, що 29-річному футболісту знадобиться операція, яку зроблять найближчим часом.

Після хірургічне втручання на Олександра чекає тривалий період реабілітації, а це означає, що він більше не гратиме цього сезону.

Таким чином, Зінченко не допоможе збірній України у матчах плейоф відбору до чемпіонату світу-2026. Вже 26 березня команда Сергія Реброва у півфіналі зіграє проти Швеції, а в разі успіху 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з переможцем пари Польща – Албанія.

Нагадаємо, Зінченко травмувався під час матчу 23-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Фортуни", вперше вийшовши у стартовому складі "Аякса". Українця замінили вже на 6-й хвилині через пошкодження коліна.

Олександр став повноцінним гравцем "Аякса" на початку лютого 2026 року, підписавши контракт до завершення поточного сезону. За трансфер українця амстердамський клуб заплатив лондонському "Арсеналу" 1,5 мільйона євро.

8 лютого Зінченко дебютував за "Аякс", вийшовши на заміну в матчі чемпіонату Нідерландів проти АЗ.

Наразі "Аякс" (42 очки) посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.

Першу частину нинішнього сезону Зінченко провів в оренді за англійський "Ноттінгем", зігравши 10 матчів у всіх турнірах без результативних дій.

Зазначимо, що Олександр вже має досвід гри у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні-2016/17 він виступав за ПСВ на правах оренди з "Манчестер Сіті", провів 17 матчів і віддав 4 асисти.