Неочікувана причина: Суркіс розповів, чому один з лідерів "Динамо" не зіграв проти "Шахтаря"

Микола Шапаренко не взяв участь у Класичному через побутову травму.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, чому півзахисник "біло-синіх" Микола Шапаренко пропустив ​​матч 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з "Шахтарем".

У коментарі ПРОФУТБОЛ Digital він розповів, що 26-річний гравець просто у день поєдинку порізав плече скляними дверима.

"У нас сталася трагедія Шапаренка. За чотири-п'ять годин до матчу він скляними дверима порізав собі плече. Він відкривав двері – і скло впало на нього. Тому він сьогодні не грав.

Ми були б більш креативними в середині поля, але мені сподобалися ті хлопці, які вийшли. Був настрій, вони грали так, як вони повинні грати. Тільки вчора о другій годині ми приїхали на базу, і весь цей час хлопці відновлювалися. Важко, але всі в таких умовах", – сказав Суркіс.

Цього сезону Шапаренко провів 16 матчів за киян у всіх турнірах, відзначившись 3 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами.

Нагадаємо, "Динамо" у більшості вирвало нічию проти "Шахтаря" (1:1). Від поразки столичний клуб врятував гол Олександра Караваєва на 87-й хвилині протистояння.

"Динамо" після нічиєї в в Класичному з 26 очками повернулося на перше місце в УПЛ. Кияни обійшли "Олександрію", яку тепер випереджають за додатковими показниками. "Шахтар" (20 балів) залишився на четвертій позиції.

Наступний матч "біло-сині" проведуть у середу, 30 жовтня, у Полтаві з "Ворсклою" в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Потім підопічні Олександра Шовковського у неділю, 3 листопада, приймуть "Інгулець" в УПЛ.

Читайте також:

Після провального старту сезону: "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера

Золотий м'яч-2024: де та коли дивитися церемонію вручення нагороди

"Рома" з Довбиком після перемоги над "Динамо" зазнала нищівної поразки у чемпіонаті Італії (відео)