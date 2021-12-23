Неочікуваний вибір: колишній головний тренер збірної України очолив аматорський клуб

Ковалець повернувся до тренерської роботи.

53-річний український фахівець Сергій Ковалець став головним тренером "Полісся" (Ставки), який виступає у чемпіонаті Житомирської області.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Клуб не розкрив терміни контракту із фахівцем.

На чолі "Полісся" Ковалець змінив Жилмара, під керівництвом якого команда стала чемпіоном Житомирської області та вийшла у фінал Кубка Житомирщини.

Раніше фахівець тренував "Львів", "Олександрію", "Оболонь", запорізький "Металург, молодіжну збірну України, словацький "Татран" та литовський "Тракай".

Останнім місцем роботи Ковальця був "Чорноморець", який він залишив у лютому. З одеським клубом він працював дев'ять місяців.

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