Непереможна: Світоліна подовжила успішну серію проти росіянок після початку повномасштабної війни

Від 24 лютого 2022 року Еліна виграла всі дев'ять матчів проти тенісисток з країни-агресорки.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№27 WTA) вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2025.

В 1/8 фіналу 30-річна уродженка Одеси обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Вероніку Кудерметову (№75 WTA) з рахунком 6:4, 6:1.

Для Еліни це вже 9-та перемога над тенісистками з країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України. За цей час Світоліна не програла суперницям з паспортом РФ жодного матчу.

Усі результати матчів Світоліної проти росіянок після 24 лютого 2022 року

1/16 фіналу, Монтеррей, березень 2022: Анастасія Потапова – 6:2, 6:1

Чвертьфінал, Страсбург, травень 2023: Варвара Грачова – 6:3, 6:4

Фінал, Страсбург, травень 2023: Анна Блінкова – 6:2, 6:3

1/16 фіналу, Roland Garros, червень 2023: Анна Блінкова – 2:6, 6:2, 7:5

1/8 фіналу, Roland Garros, червень 2023: Дар'я Касаткіна – 6:4, 7:6

1/8 фіналу, Вашингтон, серпень, 2023: Дар'я Касаткіна – 6:2, 6:2

1/32 фіналу, US Open, серпень 2023: Анастасія Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4

1/16 фіналу, Рим, травень 2024: Анна Калінська – 6:3, 6:3

1/8 фіналу, Australian Open, січень 2025: Вероніка Кудерметова – 6:4, 6:1

Еліна удванадцяте зіграє у чвертьфіналі турнірів серії Grand Slam. Вона тричі діставалася цієї стадії на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 рази на Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), двічі на US Open (2019, 2021) та три рази на Wimbledon (2019, 2023, 2024).

За вихід до дебютного півфіналу австралійського мейджора Світоліна позмагається проти американки Медісон Кіз (№14 WTA), яка в 1/8 фіналу вибила Олену Рибакіну (№7 WTA) з Казахстану – 6:3, 1:6, 6:3.

Світоліна – єдина українка, яка продовжує виступи в одиночному розряді Australian Open-2025. Раніше перший раунд змагань не змогли подолати Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна. А Марта Костюк і Даяна Ястремська вибули в третьому колі.

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

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