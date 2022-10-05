Непереможні: "Баварія" побила історичний рекорд "Реала" на груповому етапі Ліги чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" встановила новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю матчів без поразок на груповій стадії турніру.

Мюнхенська "Баварія" відзначилася унікальним досягненням у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти чеської "Вікторії" Пльзень.

Поєдинок завершився розгромною домашньою перемогою німецького гранда з рахунком 5:0 .

Тим самим "Баварія" побила рекорд головного клубного турніру Європи за тривалістю безпрограшної серії на груповій стадії. Мюнхенці не програють у групі ЛЧ уже 31 матч - 28 перемог та 3 нічиїх.

A new #UCL record for Bayern!



Unbeaten in their last 31 group stage matches (W28, D3) pic.twitter.com/E6j40DpKEO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2022

За цим показником "Баварія" перевершила чинного тріумфатора турніру - "Реал". Серія мадридців без поразок трималася від 2012-го до 2017 року та налічувала 30 матчів.

Востаннє мюнхенський колектив програвав на груповому етапі ЛЧ ще п'ять років тому. У вересні 2017 року баварці поступилися французькому ПСЖ з рахунком 0:3.

Крім того, мюнхенці виграли 10-й матч поспіль на груповому етапі Ліги чемпіонів та встановили ще один рекорд турніру. Раніше це не вдавалося жодному клубу в історії.

Нагадаємо, в іншому матчі групи C міланський "Інтер" вдома переміг каталонську "Барселону" - 1:0.

Після трьох зіграних турів "Баварія" очолює групу С з 9 очками. "Інтер"(6) - другий. "Барселона" (3) - третя, а "Вікторія" Пльзень (0) - остання.

У наступному турі 12 жовтня "Барселона" прийматиме "Інтер", а "Баварія" вирушить у гості до "Вікторії" Пльзень

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