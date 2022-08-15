Непереможні: український дует виборов сьоме "золото" Чемпіонату Європи з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання всьоме виграла медаль найвищого ґатунку на континентальній першості в Римі.

Цього разу "золото" виграли - Марина та Владислава Алексіїви. Дівчата стали в останній змагальний день чемпіонками Європи в технічній програмі серед жіночих дуетів.

Зазначимо, що до свого завершального виступу в парі на цьому чемпіонаті сестри підходили у статусі чемпіонок Європи в довільній програмі та дворазових віцечемпіонок світу в дуеті.

Змагання в технічному дуеті відбувалися без кваліфікації, тож у фіналі взяли участь 19 пар. Українки виконали програму на 92.8538 бала , випередивши свій фінальний результат на чемпіонаті світу (91.8617). Ця оцінка стала найвищою та принесла Марині й Владиславі вже друге "золото" в дуеті за кар'єру.

Як і в довільній програмі, друге місце посіли австрійки Анна-Марія та Ейріні-Маріна Александрі, а "бронзу" здобули італійки Лінда Черруті та Констанца Ферро.

Таким чином, Україна залишається непереможною в жіночих дисциплінах артистичного плавання на водному Євро.

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