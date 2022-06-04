Непереможні: збірна України з волейболу виграла всі матчі групового етапу Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України з волейболу провела заключний поєдинок групового раунду Золотої Євроліги-2022.

"Синьо-жовті" вдруге за два дні обіграли команду Данії. Як і в попередньому матчі, для перемоги команді Угіса Крастіньша знадобилося п'ять сетів.

Підсумковий рахунок зустрічі - 20:25, 25:20, 20:25, 25:23, 12:15.

Таким чином, українці завершили груповий етап Золотої Євроліги на першому місці з шістьма перемогами у шести поєдинках.

Перед двома тріумфами над Данією, "синьо-жовті" двічі перемогли Хорватію (3:1, 3:1) та Іспанію (3:1, 3:0).

Ще до останнього туру українські волейболісти достроково вийшли до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги-2022.

Зазначимо, що українська збірна вдруге поспіль зіграє у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги. Минулого року українці дійшли до фіналу, де в боротьбі за "золото" програли Туреччині.

Читайте також:

Україна виборола першу нагороду престижного турніру з дзюдо в Тбілісі

Україна виграла друге "золото" на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Україна завоювала 18-ту нагороду чемпіонату Європи з важкої атлетики та лідирує в медальному заліку