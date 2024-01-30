Непереможний Берінчик проведе бій за вакантний титул WBO: хто стане суперником українця

Денис Берінчик битиметься за один з головних чемпіонських поясів проти мексиканця Еммануеля Наваррете.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між чемпіоном WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком і володарем титулу WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, на кону в поєдинку між українцем і мексиканцем стоятиме вакантний титул WBO у легкій вазі.

Сторони отримали 15 днів, щоб домовитися про дату та умови проведення бою. Якщо цього не трапиться, то відбудуться промоутерські торги, на яких буде розіграно право організації поєдинку. Мінімальна ставка складає 150 тисяч доларів.

Для Дениса це буде перший в кар'єрі бій за один з чотирьох головних чемпіонських поясів світового боксу. На рахунку 35-річного українця 18 перемог (9 – нокаутом) у 18 поєдинках на професійному рингу.

У своєму останньому бою Берінчик наприкінці серпня минулого року в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа одноголосним рішенням суддів переміг шведа Ентоні Їгіта та увосьме захистив титул WBO International у легкій вазі, яким володіє від 2018 року.

29-річний Наваррете в листопаді 2023-го завершив унічию поєдинок з бразильцем Робсоном Консейсао і зберіг титул WBO у другій напівлегкій вазі. У послужному списку мексиканця 40 поєдинків: 38 перемог (31 – нокаутом), одна поразка та одна нічия.

Еммануель ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох дивізіонах: другому найлегшому (2018-2020), напівлегкому (2020-2023) та другому напівлегкому (володіє поясом від 2023-го).

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