Непереможний Берінчик залишить тероборону заради чемпіонського бою: відомі дата та суперник українця

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик дізнався дату наступного поєдинку та свого опонента.

Берінчик вийде в ринг проти володаря титулу EBU француза Івана Менді. Поєдинок відбудеться 22 жовтня у Пон-Сен-Максансі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Для 34-річного Берінчика це буде перший бій 2022 року. Від початку повномасштабного російського вторгнення до України Денис вступив до лав територіальної оборони Києва для захисту нашої держави від російських загарбників.

Востаннє Берінчик виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

37-річний Менді - француз сенегальського походження. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU. Саме цей пояс і стоятиме на кону в поєдинку між Берінчиком і Менді.

В активі Берінчика 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі.

У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 5 поразок і одна нічия.

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