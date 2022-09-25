Непереможний британець жорстко нокаутував ексчемпіона світу та викликав на бій Усика (відео)

У ніч проти 25 вересня британський боксер надважкої ваги Джо Джойс переміг новозеландця Джозефа Паркера в бою за пояс тимчасового чемпіона WBO.

Поєдинок між Джойсом і Паркером відбувся в Манчестері. 37-річний британець здолав свого на сім років молодшого опонента видовищним нокаутом.

Розв'язка бою настала в одинадцятому раунді. Джойс влучив у голову Паркера потужним лівим хуком, після чого новозеландець впав біля канатів і вже не зміг піднятися, поки рефері дорахував до десяти.

Відео нокауту

Завдяки цьому успіху Джойс став офіційним претендентом на титул WBO в надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик. Після своєї перемоги над Паркером британський боксер висловив бажання провести бій з українським чемпіоном.

"Усик, я "very feel" (відома фраза самого Олександра - прим.). Давай зробимо це", - заявив Джойс.

Для Джойса перемога над новозеландцем стала 15-ю (14 - нокаутом) в 15 поєдинках на професійному рингу.

Паркер програв утретє в кар'єрі, та вперше - нокаутом. Раніше він суддівським рішенням поступався Ентоні Джошуа (втратив пояс WBO в надважкій вазі) та Ділліану Вайту.

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